300-летие Екатеринбурга отметят в конгресс-холле стоимостью 10 миллиардов рублей

20:55 | 22.02.2019

Фото: news-burg.ru

Трёхсотлетний юбилей Екатеринбурга городская администрация собирается отметить с особым размахом. Празднования в честь дня рождения уральской столицы местные власти намерены провести в строящемся конгресс-холле за 10 миллиардов рублей. Он находится рядом с Экспо-центром.



О данном намерении заявил сегодня в эфире передачи на радио «Город ФМ» вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин.



«Это очень масштабное сооружение, которое позволяет нам также встречать крупнейших мировых звезд. На территории от Москвы до Сибири таких конгресс-центров нет. Мы еще раз подтвердим, что наш город может принимать мировых гостей самого высокого уровня. Кстати, мы планируем, что торжественные мероприятия по открытию празднования 300-летия Екатеринбурга тоже будут проходить здесь», — заявил чиновник.



Строительство конгресс-холла, которым занимается «Синара-Девелопмент», должно завершиться к лету, так как уже в июле этого года в конгресс-центре пройдёт глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019, на который соберутся главы десяти государств.



Общая площадь нового объекта составит 41,6 тысяч квадратных метров. При этом сметная стоимость проекта за время работ выросла в несколько раз — с 3 миллиардов рублей до 10 миллиардов.

Свой юбилей Уральская столица отметит в 2023 году.