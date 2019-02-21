Новости дня
20:55 | 22.02.2019
Фото: news-burg.ru
300-летие Екатеринбурга отметят в конгресс-холле стоимостью 10 миллиардов рублей
О данном намерении заявил сегодня в эфире передачи на радио «Город ФМ» вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин.
«Это очень масштабное сооружение, которое позволяет нам также встречать крупнейших мировых звезд. На территории от Москвы до Сибири таких конгресс-центров нет. Мы еще раз подтвердим, что наш город может принимать мировых гостей самого высокого уровня. Кстати, мы планируем, что торжественные мероприятия по открытию празднования 300-летия Екатеринбурга тоже будут проходить здесь», — заявил чиновник.
Строительство конгресс-холла, которым занимается «Синара-Девелопмент», должно завершиться к лету, так как уже в июле этого года в конгресс-центре пройдёт глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019, на который соберутся главы десяти государств.
Общая площадь нового объекта составит 41,6 тысяч квадратных метров. При этом сметная стоимость проекта за время работ выросла в несколько раз — с 3 миллиардов рублей до 10 миллиардов.
Свой юбилей Уральская столица отметит в 2023 году.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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