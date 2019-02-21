В свердловском полицейском главке отличившимся сотрудникам вручили почётные грамоты МВД

В преддверии 23 февраля в ГУ МВД России по Свердловской области прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, сообщат пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.За успехи в работе врио начальника главка Петр Кривегин вручил почётные грамоты МВД заместителю начальника Управления уголовного розыска Натигу Байрамову, заместитею начальника ОБОП Павлу Исакову и другим. Медаль «За отличие в охране общественного порядка» вручена заместителям начальника полиции Главного управления Эдуарду Бородину и Станиславу Каргаеву.Присутствовавший на мероприятии заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов также высказал искренние слова благодарности личному составу.