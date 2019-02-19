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16:57 | 22.02.2019
фото: trud.ru
Высокинский рассказал, почему решил вернуть на Плотинку Краснознаменную группу
«Мы возвращаем храмы, почему не вернуть Краснознаменную группу, если мы говорим о возвращении своего исторического генокода. У нас история такая. У нас были и храмы, и краснознаменные группы. Вот и давайте все это делать», - сказал мэр.
Кроме того, ранее Краснознаменная группа не принадлежала муниципалитету, сейчас ее взяли на баланс города.
«Время пришло. Мы когда-то ее убрали из-за того, что она немного обветшала. Второй момент - памятники советского периода у нас на балансе муниципалитета не стояли, они были ничьи. Сейчас мы их описали, взяли к себе на баланс. Пришло время посмотреть на Краснознаменную группу. Это орден Ленина жителям города Екатеринбурга, кто восстанавливал промышленность после войны, кто обеспечивал развитие города Свердловска, который стал миллионником именно как Свердловск, а не как Екатеринбург. Это постсоветское время, это общий орден Ленина. У нашего города есть орден Ленина, у области два ордена Ленина. Почему бы это все не совместить в едином символе?», - отметил Высокинский.
По словам мэра, на Плотинку вернут именно ту группу, которая стояла изначально. Заменять ее на другую версию – к примеру, пластиковую – не будут. Что касается сроков, то установка планируется в этом году.
Краснознаменную группу установили в Свердловске в 1973 году в честь присвоения городу ордена Ленина. В 2013 году памятник убрали, а на его месте поставили часы, ведущие обратный отсчет до Олимпиады в Сочи. Но после Игр Краснознаменную группу так и не вернули.
Фото: tstealth1.livejournal.com
© «Вечерние Ведомости»
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