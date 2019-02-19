Начальник свердловской Росгвардии получил генеральские погоны

16:25 | 22.02.2019

Президент России Владимир Путин сегодня, 22 февраля, подписал указ о присвоении очередных воинских званий. Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации.



В числе тех, кто получил новые генеральские погоны – начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Свердловской области Константин Шуршин и начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. Они получили звание генерал-майора. Командующему Центральным военным округом Александру Лапину присвоено звание генерал-полковника.