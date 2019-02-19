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15:29 | 22.02.2019

Документ, позволяющий завершить внедрение Системы-112 в Свердловской области, утверждён в Минкомсвязи РФ

Документ, закрепляющий права Свердловской области на владение номером вызова экстренных служб 112 утверждён в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом на заседании межведомственной комиссии по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» заявил вице-губернатор Азат Салихов.

«Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ об использовании единого номера 112 прошел обсуждение, и сам приказ подписан министром. Согласно документу, номер 112 планируется начать автономно использовать во всех сетях связи на территории области с 17 апреля 2019 года», – сообщил Азат Салихов.

Напомним, Система-112 функционирует в Свердловской области в тестовом режиме с 1 января 2018 года. На сегодняшний день на Среднем Урале объединенные в одну сеть, охватывающую все муниципальные образования Свердловской области, работают 73 единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС). Управляется данная система из расположенного в Екатеринбурге Центра обработки вызовов. Оборудованием Системы-112 оснащены все дежурно-диспетчерские службы скорой медицинской помощи, отрядов пожарной охраны и отделов полиции муниципальных образований. Во всех ЕДДС Свердловской области и в Центре обработки вызовов в 2018 году были проведены ремонтные работы, а также установлено и настроено современное, обеспечивающее информационную безопасность, оборудование.

В конце прошлого года Система-112 успешно прошла испытания на сопряжение с системой ЭРА-ГЛОНАСС. Такое сращивание двух систем позволяет в автоматическом режиме передавать информацию о ДТП из автомобиля, оснащенного этим оборудованием, в диспетчерскую, а также выйти на связь с водителем в режиме голосовой связи.

Стоит отметить, что внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» является одним из ключевых направлений развития передовых информационных систем в сфере обеспечения безопасности граждан и повышения качества жизни людей в Свердловской области. Комплекс включает в себя несколько блоков: безопасность населения и муниципальной инфраструктуры, транспорт, координация экстренных служб и ведомств, а также экологическая безопасность.

© «Вечерние Ведомости»

 


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