Уральца отправили в колонию за неоднократное вождение в пьяном виде

13:55 | 22.02.2019

фото: postnews.ru

В Байкаловском районе к реальному лишению свободы сроком на 10 месяцев приговорен 51-летний Владимир Н. Его признали виновным в неоднократном управлении автомобилем в состоянии опьянения.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в октябре 2018 года машину уральца остановили на дороге Байкалово – Туринск. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. При этом совсем недавно мужчина освободился из мест лишения свободы за неоднократное пьяное вождение (отсидел пять месяцев) и не имел право на управление траспортными средствами. Кроме того, у мужчины была непогашенная судимость за аналогичные преступления.



«Преступление совершено подсудимым в условиях не снятой и не погашенной судимости за совершение двух аналогичных преступлений, а также через непродолжительное время после отбытия наказания по последнему приговору», - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.



В итоге суд приговорил свердловчанина к 10 месяцам в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года.