Свердловские силы МЧС приведены в повышенную готовность из-за праздников

13:28 | 22.02.2019

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области все подразделения МЧС приведены в повышенную готовность на период праздничных выходных. Это традиционная мера, предусматривающая максимально оперативное реагирование на возможные ЧС.



«Под особый контроль надзорных служб МЧС России и органов местного самоуправления попадут объекты проведения массовых праздников, водоемы и жилой сектор», - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Также необходимо проверить состояние резервной техники, обеспечить готовность систем связи и оповещения личного состава подразделений МЧС.