В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться еще на 13 участках улиц

13:05 | 22.02.2019

фото: newstracker.ru

В Екатеринбурге скоро запретят стоянку на 13 участках улично-дорожной сети. Ограничения вступят в силу во II квартале 2019 года. На данных участках появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».



В список попали следующие участки:



Луначарского (от Карла Маркса до Декабристов);



Раевского (от Блюхера до дома №18 «а» по улице Раевского);



Маяковского (от проспекта Космонавтов до переулка Трамвайного);



Гоголя перед улицей Энгельса со стороны Карла Маркса (100метров до перекрестка);



8 Марта (от Большакова до Декабристов);



Энгельса перед улицей Мамина-Сибиряка (50 метров до перекрестка);



Бажова перед улицей Шарташской (50 метров до перекрестка);



Куйбышева (от Сони Морозовой до Бажова);



Ключевская (от Заводской до дома №32/4 по улице Заводской);



Минометчиков (от Сортировочной до Теплоходного проезда);



Красноармейская (от дома №2 «а» по улице Красноармейской до проспекта Ленина);



на внутриквартальном проезде от улицы Ткачей до дома №8 по улице Ткачей;



на внутриквартальном проезде от улицы Машиностроителей до дома №23а по проспекту Космонавтов.