Сотрудники свердловского УФСБ выявили склад и цех по розливу «сивухи». Изъято 16 тонн алкоголя

Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя, который был расположен в поселке Большая медведица Белоярского городского округа. В цехе, арендуемом уроженцем Северной Осетии, находилась производственная линия по розливу спиртного, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.Изъято более 6 тонн запрещенного к свободному обороту этилового спирта в пластиковой упаковке, а также расфасованной в стеклянную тару спиртосодержащей жидкости с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции марок «Талка», «Царская», «Хортица», «Дербент», «Лезгинка» и «Хеннеси».«На «производстве» работало 5 граждан Таджикистана, 4 из которых находятся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства», – уточнили в ведомстве.Также сотрудниками ФСБ проведены оперативно-розыскные мероприятия в складском помещении в микрорайоне ЖБИ на ул. 40 лет ВЛКСМ в Екатеринбурге, где было обнаружено и изъято свыше 10 тонн контрафактного алкоголя, расфасованного в стеклянную тару в количестве более 20 тысяч штук. В числе изъятой продукции водка под брендами Талка», «Царская», «Финская», «Альфа», «Родник», «Первак», «Голд», «Нефть», «Мерная», «Хортица», «Зеленая», «Арбатская», виски «Хеннеси» и пр.Фальсификат изъят и передан на хранение в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.Материалы направлены в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1 и 238 УК РФ.