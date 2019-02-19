В Кольцово задержали двух пассажиров с партией мужских костюмов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали двух пассажиров рейса Ташкент-Екатеринбург. Мужчины проследовали через «зеленый коридор», не задекларировав партию мужских костюмов – 21 штуку.Пассажиры рассказали, что работают на швейной фабрике в Намангане, а костюмы везли в Екатеринбург, чтобы продавать на одном из рынков. Теперь мужчинам грозит штраф, возбуждены два дела об административных правонарушениях. Костюмы изъяли для уточнения стоимости.«Товары не для личного пользования подлежат обязательному письменному декларированию. Тем не менее, предприниматели смогут вернуть костюмы: необходимо уплатить штраф и оформить товар на таможне в соответствии с действующим законодательством» - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.