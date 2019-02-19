Новости дня
12:25 | 22.02.2019
фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В Кольцово задержали двух пассажиров с партией мужских костюмов
Пассажиры рассказали, что работают на швейной фабрике в Намангане, а костюмы везли в Екатеринбург, чтобы продавать на одном из рынков. Теперь мужчинам грозит штраф, возбуждены два дела об административных правонарушениях. Костюмы изъяли для уточнения стоимости.
«Товары не для личного пользования подлежат обязательному письменному декларированию. Тем не менее, предприниматели смогут вернуть костюмы: необходимо уплатить штраф и оформить товар на таможне в соответствии с действующим законодательством» - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.
© «Вечерние Ведомости»
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