В Свердловской области уничтожили 60 кг яблок неустановленного происхождения

12:13 | 22.02.2019

фото: yandex.by

20 февраля сотрудники Россельхознадзора и Екатеринбургской таможни обнаружили на одной из оптовых баз уральской столицы около 60 килограммов яблок неустановленного происхождения. Владелец не смог предоставить сопроводительных документов. Также товар имел следы перемаркировки.



С целью пресечения оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции яблоки изъяты и уничтожены на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.