Владислав Пинаев назначил своего заместителя по городскому хозяйству и строительству

11:18 | 22.02.2019

фото: ntagil.bezformata.com

В Нижнем Тагиле назначен заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству. Им стал Владимир Юрченко, который сменил на этом посту Вадима Кулика. До этого Юрченко возглавлял МУП «Тагилдорстрой», с 2014 года руководил управлением городским хозяйством, а в декабре прошлого года стал временно исполняющим обязанности замглавы по городскому хозяйству и строительству.



Как отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, глава города Владислав Пинаев уже поставил перед Владимиром Юрченко задачи по развитию территории.



«Планы на предстоящий период серьезные, включая реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги», строительство школ и детских садов, реконструкция парков и скверов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», - сказал Пинаев.