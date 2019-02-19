Екатеринбуржцу грозит срок за убийство собаки

10:59 | 22.02.2019

фото: novostivolgograda.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный ранее не судимый житель 1955 года рождения. Его обвиняют в жестоком обращении с животным. Мужчине грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.



По версии органов дознания, в декабре прошлого года мужчина, находясь в лесополосе в районе поселка Чусовое озеро, из хулиганских побуждений выстрелил из ружья в собаку. Пули попали в грудную клетку и голову животного. После этого мужчина оставил истекающую кровью собаку в лесополосе, и животное погибло.



Отметим, что обвиняемый не признал вину.