Замглавы Екатеринбурга пообещал привлекать к ответственности за плохую уборку снега

10:45 | 22.02.2019

фото: etk9.ru

Управляющие организации, коммерческие предприятия, подрядчики и ДЭУ, не уделяющие достаточного внимания уборке снега, будут привлекаться к ответственности, заявил в ходе профильного совещания первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик. Так, в случае обращения со стороны районов прокуратура может инициировать проверку в отношении нарушителей.



Во время совещания главы районов пожаловались на проблему с уборкой внутриквартальных проездов: там жители оставляют свои автомобили, что затрудняет уборку парковочных карманов и обочин. Также существует проблема безответственных УК, которые переносят снег со дворов на муниципальные территории. Кроме того, не спешат с уборкой прилегающих территорий многие магазины и организации, расположенные на первых этажах зданий.



Отметим, что, по данным мэрии, в сутки с улиц города вывозится порядка 12-15 тысяч тонн снега.