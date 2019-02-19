Средний Урал занял второе место по развитию событийного туризма

10:10 | 22.02.2019

фото: salt.zone

Свердловская область второй год подряд занимает второе место в рейтинге регионов России по уровню событийного потенциала, такие данные представлены Выставочным научно-исследовательским центром R&C.



Исследование «потенциально событийных» регионов проводится пять лет подряд, и два года подряд - 2017 и 2018 годы – Средний Урал занимает вторую строчку. При составлении рейтинга оценивается продвижение региона, политика в области event-индустрии, туристическая привлекательность, опыт проведения международных мероприятий, транспортная доступность.