Медкарты пациентов Серовской городской больницы сдали в макулатуру

09:57 | 22.02.2019

фото: serovglobus.ru

Главврач Серовской городской больницы оштрафован на 4 тысячи рублей за разглашение врачебной тайны.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в декабре прошлого года в Серове проходила акция по сбору макулатуры, и фельдшер терапевтического участка поликлиники № 1 сдала в качестве макулатуры медицинские карты, хранившиеся в архиве. Эти медкарты обнаружили в соборе Преображения Господня, где собирали макулатуру.



«В месте сбора макулатуры в открытом доступе 2 декабря 2018 года посетителями были обнаружены 69 медицинских карт пациентов стационарного отделения данного лечебного учреждения за период 2012-2013 годов, содержащих сведения о медицинских диагнозах, фактах обращения граждан за оказанием медицинской помощи, состоянии их здоровья, а также иная информация о медицинских обследованиях, исследованиях и лечении», - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



В итоге в отношении главного врача возбудили дело об административном правонарушении по статье 13.14 КоАП РФ (разглашение информации, доступ к которой ограничен). Фельдшер привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Медкарты вернули в архив.