Екатеринбург получил новую технику для уборки улиц

В Екатеринбурге районные ДЭУ получили новую снегоуборочную технику. Накануне ее осмотрел глава города Александр Высокинский, сообщает пресс-служба мэрии.Всего город получил более 20 единиц техники: тракторы, фронтальные снегопогрузчики, грейдеры, самосвалы. Также в ДЭУ поступило несколько автомобилей «Газель», которые будут использоваться как мойки высокого давления. Но это не все - еще часть закупленных машин будет доставлена в ближайшее время.«Сейчас по нормативам уборки мы должны убирать основную часть города за две недели. Наша цель – сократить это время до одной недели. Для этого мы не только закупаем технику, но и увеличиваем штатное расписание, сметы финансирования и заработную плату для рабочих», – отметил Александр Высокинский.