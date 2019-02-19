В Екатеринбурге мужчина, сбегавший от ФСБ, упал с 13 этажа

19:42 | 21.02.2019

Фото очевидев

Молодой екатеринбуржец выпал из окна квартиры, с 13 этажа, во время побега от ФСБ.



Парню повезло и удалось выжить, благодаря тому, что он приземлился в сугроб возле магазина, а прохожие вызвали скорую. Как рассказали очевидцы, после падения мужчина был в сознании и даже шевелил руками и ногами. Врачам он жаловался на боль в области копчика. В доме парень снимал однушку, а сбежать решил во время обыска квартиры.



Как выяснилось позже, молодой человек - член межрегиональной преступной группы занимающейся сбытом «синтетики». В результате, сотрудники ФСБ изъяли у него 2 килограмма наркотиков.



Следственное отделение УФСБ России по Свердловской области возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств».



Сейчас молодой человек находится в больнице, под присмотром врачей и охраны.