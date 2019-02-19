«Екатеринбург-Арену» украсили оранжево-чёрными шарфами к матчу с «Зенитом»

18:25 | 21.02.2019

Фото: sport-express.ru

Стадион «Екатеринбург-Арена» украсили оранжево-чёрными шарфами к встрече «Урала» с «Зенитом», об этом рассказали в пресс-службе ФК «Урал».



Помимо этого специалисты готовят к игре поле: регулярно производят полив и обогрев, подсев и подкорм удобрениями. Также к матчу с территории стадиона вывезли уже 3500 кубометров снега и планируют вывезти ещё 5000 до конца месяца.



Отметим, матч «Урал»-«Зенит» состоится 2 марта в 13:30 по Екатеринбургу. ФК «Зенит» сейчас находится на первом месте в российском чемпионате с 34 очками.

