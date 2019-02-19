Куйвашев выделил из резервного фонда 15,5 млн рублей на ремонт дорог в Верхнем Тагиле

17:57 | 21.02.2019

Верхний Тагил получит 15,5 млн рублей на ремонт дорог. Такое решение принял сегодня, 21 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе встречи с главой городского округа Верхний Тагил Василия Кириченко. Средства выделят из резервного фонда региона.



На выделенные деньги в Верхнем Тагиле планируют отремонтировать участки улиц Розы Люксембург, Островского, Архангельской, а также тротуар на улице Ленина. Василий Кириченко отметил, что особенно важно привести в порядок улицу Архангельскую, так как она ведет к старообрядческому храму.



Кроме того, Евгений Куйвашев пообещал Верхнему Тагилу деньги на благоустройство дворовых и общественных территорий, однако эти средства округ получит не в этом году.