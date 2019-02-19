Евгений Куйвашев обсудил с бизнес-омбудсменом проблемы предпринимателей

16:40 | 21.02.2019

Сегодня, 21 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх. Обсуждались проблемы, стоящие перед бизнесменами и мешающие развитию предпринимательства в регионе.



Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию дал поручение «избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства». Евгений Куйвашев и свердловский бизнес-омбудсмен договорились о совместной работе в этом направлении.



«Нужно проанализировать тематику жалоб и тех проблем, с которыми к вам обращаются сегодня предприниматели. Нужно подготовить перечень исчерпывающих предложений и мер по улучшению ситуации. Что касается контрольно-надзорной деятельности, прошу сделать мне аналитическую записку для дальнейшего предоставления информации в адрес президента РФ», - сказал губернатор.



По словам Елены Артюх, ежегодно от предпринимателей поступает порядка тысячи обращений.