Заключенным нижнетагильской колонии №5 пытались передать 37 телефонов

Накануне, 20 февраля, сотрудники исправительной колонии №5 строгого режима, расположенной в Нижней Тагиле, обнаружили на прилегающей территории черный полиэтиленовый пакет с запрещенными предметами, предназначенными для передачи заключенным ИК.Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, пакет был спрятан ухищренным способом на территории рядом с колонией. В нем нашли свертки с 37 сотовыми телефонами, 46 sim-картами, 16 зарядными устройствами и 10 наушниками.