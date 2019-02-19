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15:51 | 21.02.2019
Евгений Сурнин – вид сзади
Уголовное дело о «депутатской» поножовщине в Реже передали в Следственный комитет
По данным издания, дело было передано в органы СКР сразу после публикации «Вечерних ведомостей» (читать здесь) и «МК-Урал» об основаниях, формально указывающих на обстоятельства, согласно которым дело должно быть расследовано Следственным комитетом в связи с возможным наличием в нем спецсубъекта, обладающего депутатским ресурсом. На сегодняшний оно остается бесфигурантным.
Речь идет об уголовном деле, возбужденном по ч. 2 п. «в» ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Согласно материалам дела, вечером 29 августа 2018 года около дома № 14 по улице Калинина неработающий местный житель Андрей Каргапольцев получил ножевые ранения ягодицы. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший скрылся на автомобиле.
По первоначальным данным было установлено, что к преступлению может быть причастен неоднократно судимый местный парламентарий Евгений Сурнин, в связи с чем материалы передали в Следственный комитет (по закону возбуждать уголовное дело в отношении депутата могут лишь органы СКР).
В пользу версии о причастности Сурнина к нападению может говорить тот факт, что на место происшествия выезжал заместитель начальника ОВД Сергей Пятыгин (его руководитель Алексей Корелин, судя по всему, находился в отпуске). Евгений Сурнин был объявлен в розыск, но через несколько дней после инцидента он сам сдался полиции и заявил, что невиновен, так как в день преступления находился в другом регионе страны и вернулся, как только узнал о случившемся.
После того, как версия о причастности Сурнина временно отпала, материалы передали в отдел дознания ОМВД России по Режевскому району где уголовное дело было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Теперь же дело вновь вернули в Следственный комитет.
© «Вечерние Ведомости»
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