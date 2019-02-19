Участники форума отцов в Екатеринбурге предложили новый государственный праздник

15:43 | 21.02.2019

фото: fotostrana.ru

Участники первого Всероссийского форума отцов, прошедшего в Екатеринбурге 19-20 февраля, предложили учредить новый государственный праздник – День отца. Инициативу уже поддержали региональные уполномоченные по правам ребенка и представители Советов отцов. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, День отца планируется праздновать в последнее воскресенье октября.



День отца празднуют в некоторых странах, в том числе в США, Финляндии, Италии. В России праздник пока не утвердили на федеральном уровне, но в некоторых регионах его все-таки отмечают: устраивают массовые гуляния и выплачивают премии многодетным отцам.



Напомним, что провести форум отцов предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Участие в мероприятии приняли более 500 человек. Они обсуждали такие вопросы, как развитие отцовского движения, создание отцовских общественных объединений, проблемы воспитания детей, вопросы формирования позитивного образа отца, профилактику чрезвычайных происшествий с детьми и многое другое.