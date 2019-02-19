Президент Ассоциации «Особые люди» отметила важность ежегодной индексации пособия по уходу за детьми-инвалидами

15:19 | 21.02.2019

begin.ru

Президент екатеринбургской Ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, и в частности, решение главы государства увеличить пособие по уходу за детьми с инвалидностью. Татьяна Ферганова надеется, что индексация пособия станет ежегодной.



«В своем послании Владимир Путин поручил практически в два раза увеличить пособие по уходу за детьми с инвалидностью. Это, конечно, облегчит жизнь семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Особенно это важно для тех родителей, которые должны постоянно находиться около детей и не могут работать или оставить ребенка на попечение даже бабушкам и дедушкам. К сожалению, пособие родителям не сохраняют при трудоустройстве и при выходе на пенсию. Но то, что увеличат пособие – это уже существенные изменения, надеюсь, индексация будет теперь ежегодной», - сказала Флеганова.



Отметим, что в этом году также планируется разработать федеральный закон о реабилитации людей с инвалидностью. Предполагается, что благодаря этой работе изменится отношение к качеству услуг, предоставляемых инвалидам. «Впечатления от выступления президента только положительные», - отметила Татьяна Флеганова.