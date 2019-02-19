Четверо уральцев убили мужчину из-за 14 тысяч рублей

14:47 | 21.02.2019

фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемые в таких преступлениях как убийство, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, вымогательство, укрывательство преступлений.



Указанные преступления были совершены в Кирограде в мае прошлого года. По версии следствия, злоумышленники ворвались в квартиру одного из местных жителей и стали требовать у него 14 тысяч рублей, якобы взятые в долг. Конфликт дошел до того, что четверо мужчин вывезли свою жертву в лес и стали избивать. В результате пострадавший скончался. Тело спрятали там же.



Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.



«В ходе расследования допрошен ряд свидетелей, проведено 15 различных судебных экспертиз, несколько очных ставок, осмотры места происшествия, осмотры предметов и документов», - отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.