Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова прокомментировала послание президента Федеральному Собранию

14:24 | 21.02.2019

фото: ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала приоритетные направления работы власти, обозначенные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Как отметила свердловский омбудсмен, в этом году большая часть выступления главы государства была посвящена внутренним проблемам, в том числе борьбе с бедностью.



«Победить бедность можно только высокими темпами экономического роста, сказал Владимир Путин. Необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места. Как сказал президент, повышение производительности труда – это и рост заработных плат, а значит, и потребительского спроса. Это, в свою очередь, дополнительный драйвер для развития экономики», - сказала Мерзлякова.



Еще один важный вопрос, который затронул Путин в своем послании – проблема мусора, особенно это актуально в контексте проведенной недавно «мусорной реформы». По словам президента, сейчас на этой сфере пытаются наживаться «мутные конторы». В ближайшей перспективе необходимо сформировать в стране цивилизованную и безопасную систему переработки отходов.



В целом многие проблемы, обозначенные президентом, перекликаются с проблемами, которые отражены в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека. Этот доклад Татьяна Мерзлякова недавно представила губернатору Евгению Куйвашеву.



«Я очень рада, что в выступлении президента услышала слова о стремлении поддержать человека, много позиций, которые отражены в моем докладе о деятельности в 2018 году. Как заявил Владимир Путин, люди в 2019-м году должны почувствовать перемены к лучшему, итоги подведут на основе оценок граждан», - поделилась Мерзлякова.