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14:24 | 21.02.2019
фото: ТАСС
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова прокомментировала послание президента Федеральному Собранию
«Победить бедность можно только высокими темпами экономического роста, сказал Владимир Путин. Необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места. Как сказал президент, повышение производительности труда – это и рост заработных плат, а значит, и потребительского спроса. Это, в свою очередь, дополнительный драйвер для развития экономики», - сказала Мерзлякова.
Еще один важный вопрос, который затронул Путин в своем послании – проблема мусора, особенно это актуально в контексте проведенной недавно «мусорной реформы». По словам президента, сейчас на этой сфере пытаются наживаться «мутные конторы». В ближайшей перспективе необходимо сформировать в стране цивилизованную и безопасную систему переработки отходов.
В целом многие проблемы, обозначенные президентом, перекликаются с проблемами, которые отражены в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека. Этот доклад Татьяна Мерзлякова недавно представила губернатору Евгению Куйвашеву.
«Я очень рада, что в выступлении президента услышала слова о стремлении поддержать человека, много позиций, которые отражены в моем докладе о деятельности в 2018 году. Как заявил Владимир Путин, люди в 2019-м году должны почувствовать перемены к лучшему, итоги подведут на основе оценок граждан», - поделилась Мерзлякова.
© «Вечерние Ведомости»
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