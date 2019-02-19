Утром 23 февраля временно перекроют движение трамваев по проспекту Ленина

13:54 | 21.02.2019

В субботу, 23 февраля, по проспекту Ленина временно перестанут ходить трамваи. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества – в центре города состоится возложение венков к памятнику Георгию Жукову.



Как пояснили в пресс-службе Гортранса, трамваи не будут ходить по проспекту Ленина на участке от улицы Бажова до улицы Луначарского, начиная с 10:45 и до конца мероприятия.