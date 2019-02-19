В субботу на Среднем Урале ожидается снег с метелью

13:35 | 21.02.2019

В эту субботу, 23 февраля, в Свердловской области ожидаются снегопады и метель. По информации синоптиков, днем будет -6…-11 градусов, ветер 6-11 м/с.



Водителей предупреждают о вероятном ухудшении дорожных условий. ФКУ «Уралуправтодор» просит автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условия.



«Просим водителей не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон», - отмечают дорожники.