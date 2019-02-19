Евгений Куйвашев поручил провести полную инвентаризацию во всех школах региона

13:19 | 21.02.2019

фото: obyektiv.press

Во всех школах Свердловской области проведут полную инвентаризацию материально-технической базы. Также необходимо проверить работу коммунальных систем и подготовить предложения для улучшения условий образовательного процесса. Соответствующее поручение дал Минобру губернатор Евгений Куйвашев. Кроме того, глава Среднего Урала намерен использовать систему государственно-частного партнерства при строительстве и реконструкции.



Все указанные решения губернатора связаны с выполнением установок президента России Владимира Путина, озвученных накануне в послании Федеральному Собранию. Евгений Куйвашев отметил, что необходимо найти новые подходы по решению демографической проблемы.



«Мы должны предусмотреть комплекс мер, начиная от повышения общественной значимости отцовства и материнства, укрепления финансовой устойчивости семьи, наличия в шаговой доступности школ, детских садов, детских поликлиник и больниц до стимулирующих финансовых выплат и пособий», - сказал губернатор