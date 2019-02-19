Дочь известного уральского политика требуют признать банкротом из-за многомиллионного долга

12:25 | 21.02.2019

Фото: Правда УрФО

ПАО «Сбербанк России» подало в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом Светланы Язевой – генерального директора завода ОАО «Ювелиры Урала», дочери известного уральского политика и бизнесмена Валерия Язева. Сумма исковых требований составляет 169,5 миллионов рублей.



В апреле 2018 года «Сбербанк» уже предпринимал попытку банкротства Светланы Язевой (тогда заявлялась аналогичная сумма), но тогда в удовлетворении заявления было отказано, так как кредитор не представил решения судебного решения о взыскании с Язевой суммы задолженности.