В Нижнем Тагиле на предприятии пострадал рабочий. Прокуратура проводит проверку

12:03 | 21.02.2019

фото: torg94.ru

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку из-за травмирования работника подрядной организации АО «ЕВРАЗ НТМК» - ООО «МММ Д2». Инцидент произошел днем 19 февраля.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, газорезчик получил травмы при падении с высоты 4 метра. В результате ему пришлось ампутировать указательный палец левой руки, также диагностированы ушибы головы и грудной клетки.



Прокуратура проверяет соблюдение требований по охране труда на предприятии.