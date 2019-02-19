На цветники в центре Екатеринбурга потратят 1,5 миллиона рублей

11:46 | 21.02.2019

На устройство и содержание цветников в центральной части Ленинского района Екатеринбурга мэрия выделила 1,5 миллиона рублей. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.



Согласно техническому заданию, требуется обустроить цветники на улице Воеводина, проспекте Ленина, сквере по улице Народной Воли, на перекрестке улиц 8 Марта – ул. Большакова, у храма Большой Златоуст, у здания администрации Ленинского района на 8 Марта 20 и Чернышевского, 2. Общий объем площадей, который планируется засадить – 1330 квадратных метров.



Из цветов планируется посадить петунию, бегонию, бальзамин и другие.



Победитель госконтракта будет обязан осуществлять прополка цветников с рыхлением почвы не менее 6 раз за сезон, полив цветников спецмашиной не менее 35 раз за сезон (при сухой погоде не реже одного раза в день). Срок окончания контракта –30 сентября 2019 года.

