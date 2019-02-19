Мэрия Екатеринбурга собирается реконструировать парк имени Энгельса

11:43 | 21.02.2019

фото: 2gis.ru

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ по реконструкции и благоустройству парка имени Энгельса, расположенного на пересечении улиц Малышева и Бажова. На это в бюджете города предусмотрено почти 926 тысяч рублей.



Парк Энгельса площадью 2,14 га находится в центре Екатеринбурга, но его состояние оставляет желать лучшего. Как говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок, в парке нет освещения и системы дренажа, отсутствует функциональное зонирование, имеются дефекты тротуарного покрытия и элементов благоустройства, озеленение требует обновления и ухода.



Чтобы парк стал пользоваться популярностью у горожан, необходимо устранить все эти недостатки. Подрядчик также должен предусмотреть варианты отдыха людей разных возрастов. Проект нужно подготовить до 2 декабря 2019 года.