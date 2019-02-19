Свердловская прокуратура заблокировала 10 сайтов, торговавших фальшивыми трудовыми книжками

11:19 | 21.02.2019

фото: vk.com

Свердловская прокуратура нашла 10 интернет-сайтов, содержащих информацию о продаже поддельных документов – фальшивых трудовых книжек.



«Сайты, находившиеся в свободном доступе, содержали предложения о продаже фальшивых трудовых книжек с необходимым стажем работы без фактического трудоустройства, кроме того, предлагалось внести корректировки в уже существующий у гражданина документ», - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.



Так как за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, прокуратура подала иск с требованием заблокировать сайты, нарушившие законодательство.



В итоге суд принял решение в пользу прокуратуры и постановил внести сайты в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.