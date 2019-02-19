В 2018 году приставы не дали пронести в суды более пяти тысяч запрещенных предметов, в том числе оружие

10:57 | 21.02.2019

stavropol.sm-news.ru

За прошлый год судебные приставы не позволили пронести в здания судов Свердловской области более пяти тысяч запрещенных предметов, в том числе огнестрельное и холодное оружие.



«Из общего количества запрещенных предметов в суды пытались пронести 900 единиц огнестрельного и газового оружия и 970 единиц колющих и режущих предметов, легковоспламеняющихся, ядовитых жидкостей, отравляющих и другие опасных веществ», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.



Напомним, что в суды запрещено проносить взрывчатые вещества, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, ядовитые и отравляющие вещества.