Известный французский селебрити-фотограф провел фотосессию на ферме под Екатеринбургом

Породистые альпийские козы «УГМК-Агро» попали в объектив известного французского селебрити-фотографа Франсуа Бертье, который представляет в Екатеринбурге выставку портретов знаменитостей, в их числе Джулия Робертс, Скарлетт Йохансон, Леонардо Ди Каприо, Вуди Аллен.Идея реализовать фотопроект с привлечением столь необычных «моделей» возникла у Франсуа несколько месяцев назад на русской вечеринке в Париже, где проходила дегустация уральского бюша и камамбера. Для производства этих продуктов сыроделы из Екатеринбурга освоили французские рецептуры, а также привезли с юга Франции альпийских коз, из молока которых и получают мягкие сыры. Эти уникальные для региона деликатесы даже назвали по-французски - «COEUR du nord» («Сердце Севера»).Знаменитый французский фотограф и его команда посетили ферму накануне, чтобы найти подходящих для съемки животных.«Я мог бы сказать, что выбирал коз по длине ног или золотистому блеску шерсти, но это не так, – они все прекрасны, в каждой чувствуется порода. Предпочтение мы отдали миленьким козочкам небольших размеров, чтобы манекенщицам было легко их держать», - сказал Франсуа.Так как животные не могут покидать ферму, место для съемки оборудовали прямо на территории хозяйства.В одном из вольеров организовали белую студию, установили осветительные приборы. В подсобном помещении обустроили гримерку, где с девушками-моделями работала Эмили Пельте - профессиональный стилист, сопровождающая Франсуа на всех съемках. Выбранных козочек также готовили к фотосессии: работники хозяйства отправили их в дополнительный «душ» и причесали.«Я первый раз работаю с такими экзотическими «моделями», но это меня не пугает. По опыту могу сказать, что ни одно животное не может сравниться в капризах с некоторыми актерами», - пошутил перед съемкой звездный фотограф.Результатом совместной работы «УГМК-Агро» и фотографа Франсуа Бертье станет фотовыставка, которую организуют в одной из галерей Екатеринбурга. В перспективе работы Франсуа также планируют использовать для продвижения мягких уральских сыров.