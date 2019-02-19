В Свердловской области пенсионерка получила лекарства только после вмешательства прокуратуры

09:44 | 21.02.2019

фото: vademec.ru

78-летней жительнице села Мурзинка Пригородного района Свердловской области, имеющей право на получение лекарств на льготной основе, рецепты дали только после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство провело проверку деятельности Горноуральской районной поликлинике и выяснило, что ревматолог прописал женщине несколько лекарственных препаратов, однако поликлиника отказала ей в выдаче рецептов, что является грубым нарушением законодательства.



В результате по требованию прокуратуры виновные лица поликлиники привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний. Пациентке предоставили рецепты, и она наконец смогла получить необходимые лекарства.