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09:24 | 21.02.2019

фото: imenno.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелись два автомобиля

Минувшей ночью в Екатеринбурге от огня пострадали два автомобиля.

В 02:20 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Альпинистов, где загорелась машина Mercedes-Benz. В результате пожара поврежден салон автомобиля.

«В тушении пожара была задействована одна единица техники, два человека личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 03:34 поступила информация о пожаре на улице Машиностроителей, там загорелся автомобиль «ГАЗ Луидор». От огня пострадал моторный отсек машины.

«В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 13 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», - отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

© «Вечерние Ведомости»

 


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