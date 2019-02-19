Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелись два автомобиля

09:24 | 21.02.2019

фото: imenno.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге от огня пострадали два автомобиля.



В 02:20 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Альпинистов, где загорелась машина Mercedes-Benz. В результате пожара поврежден салон автомобиля.



«В тушении пожара была задействована одна единица техники, два человека личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В 03:34 поступила информация о пожаре на улице Машиностроителей, там загорелся автомобиль «ГАЗ Луидор». От огня пострадал моторный отсек машины.



«В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 13 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», - отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.