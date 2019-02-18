Новости дня
23:07 | 20.02.2019
Фото: busphoto.ru
Администрация Екатеринбурга возвращает на городские дороги маршрут 024 автобуса
О таком решении мэра Александра Высокинского рассказал депутат гордумы Тимофей Жуков. Автобусы будут ходить с интервалом в 15 минут, начиная с 5:30 утра.
«Маршруты №57 и №57а будут полностью дублировать маршрут №024. Более того, если 024-й шел от «2-й Новосибирской» до «Хладокомбината», то теперь маршруты продлят до ДГБ №9. Разница между № 57 и № 57а в том, что у одного начало пути с «2-я Новосибирская» а у второго – «Елизавет». Конечная точка будет одинаковая – 9-я больница», – пояснил парламентарий.
Также депутат добавил, что маршруты следования автобусов изменятся после окончания реконстраукции Макаровского моста: № 57 пойдет по улице Бориса Ельцина, а № 57а по Свердлова – Карла Либкнехта.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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