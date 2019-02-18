Администрация Екатеринбурга возвращает на городские дороги маршрут 024 автобуса

23:07 | 20.02.2019

Фото: busphoto.ru

После скандала с отменой микроавтобуса №024, который связывал два отдалённых района Екатеринбурга – Вторчермет и Сортировку – городская администрация решила вернуть маршрут на городские дороги. Сегодня стало известно, что время на поиски перевозчика тратить не будут – весь маршрут будут дублировать муниципальные автобусы №57 и №57а.



О таком решении мэра Александра Высокинского рассказал депутат гордумы Тимофей Жуков. Автобусы будут ходить с интервалом в 15 минут, начиная с 5:30 утра.



«Маршруты №57 и №57а будут полностью дублировать маршрут №024. Более того, если 024-й шел от «2-й Новосибирской» до «Хладокомбината», то теперь маршруты продлят до ДГБ №9. Разница между № 57 и № 57а в том, что у одного начало пути с «2-я Новосибирская» а у второго – «Елизавет». Конечная точка будет одинаковая – 9-я больница», – пояснил парламентарий.



Также депутат добавил, что маршруты следования автобусов изменятся после окончания реконстраукции Макаровского моста: № 57 пойдет по улице Бориса Ельцина, а № 57а по Свердлова – Карла Либкнехта.