Охранника ЧОП «Сова», избившего совладельца мебельного центра «ЭМА» в Екатеринбурге, выпустили из СИЗО

22:52 | 20.02.2019

Фото: скрин с записи камер видеонаблюдения

Свердловский областной суд изменил меру пресечения сотруднику частного охранного предприятия «Сова» Михаилу Михайлову, который 6 февраля вместе со своими коллегами избил совладельца мебельного центра «ЭМА» Андрея Калетина. Как пояснил журналистам адвокат пострадавшего, арест до 6 апреля заменят на запрет определённых действий – меру пресечения, которая действует в последние несколько лет.



По закону суд может ограничить обвиняемому право выходить из дома в определенные часы, водить машину, пользоваться связью и интернетом. Будет ли защита Калетина обжаловать решение, пока неизвестно.



«Надо подумать. В целом, мы не имеем ничего против такой меры пресечения, но поскольку она внедрена недавно, государство еще не так активно ее реализовывает. У нас нет понимания, как государство будет контролировать, что мера пресечения исполняется — системности со стороны государства в этом вопросе пока нет. Поэтому мы беспокоимся за надлежащее ее применение», — сказал адвокат. Он добавил, что защита опасается, что Михайлов может вступить в сговор с бывшей супругой Калетина Ольгой Росихиной, которую сам Калетин считает организатором нападения на него.



Он добавил, что Михайлов, судя по видеозаписи драки, был основным человеком, нападавшим на Калетина.



Напомним, 6 февраля в мебельном центре «ЭМА» произошла массовая драка между Калетиным и его сторонниками с одной стороны и охранниками «Совы» — с другой. Последние, насколько известно, были наняты на охрану Росихиной. В результате Калетин получил серьезные травмы и переломы, сообщала дочь пострадавшего Екатерина Буткевич. Тогда свидетели отмечали, что перед дракой Калетин долго провоцировал сотрудников ЧОП, якобы провоцируя на агрессию. В частности, охранников он пытался запугать электрошокером.

Драка бизнесмена и охранников закончилась возбуждением двух уголовных дел по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и части 2 статьи 203 УК РФ («Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей»).



В частном охранном предприятии заявляли в свою защиту, что их подставили: провокации Калетина были крайне настойчивыми, будто бы он специально хотел вывести из себя охранников. Позже в «Сове» заявили, что сдали в Росгвардию лицензию на осуществление частной охранной деятельности компании «Сова-2».