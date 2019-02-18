В коттеджном посёлке на окраине Екатеринбурга появится музыкальный квартал с улицами Альфреда Шнитке и Ростроповича

22:17 | 20.02.2019

Фото: Е1

В коттеджном посёлке «Малый Исток» на юго-востоке Екатеринбурга появится настоящий музыкальный квартал. 12 улиц данного участка власти назовут именами знаменитых музыкантов. В их числе – Альфред Шнитке, Дмитрий Шостакович, Мстислав Ростропович, Арам Хачатурян и другие артисты и композиторы.



Назвать 12 улиц в «Малом Истоке» именами признанных музыкантов решила комиссия по топонимике. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат гордумы Дмитрий Сергин. Правда, ему не понравилось, что музыкальный квартал оказался далеко от центра Екатеринбурга.



«Масштаб личности этих людей значительно выше, чем [предполагает] увековечивание их имён в наименовании небольших улиц в частном секторе», — заявил депутат.



Также Сергин сообщил, что комиссия по топонимике отклонила предложение ЛДПР переименовать площадь Коммунаров в площадь Примирения и Согласия.