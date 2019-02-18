Назад дороги нет: Александр Высокинский окончательно утвердил, что на месте сквера у Драмтеатра вырастет храм

21:58 | 20.02.2019

Фото: проектная документация

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поставил точку в вопросе, которые не могли решить больше полутора лет. Глава уральской столицы окончательно утвердил проект планировки и межевания участка у Театра драмы, тем самым окончательно передав сквер, который горожане так долго защищали, под строительство храма святой Екатерины. О том, что он подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба мэрии.



Религиозное сооружение планируют возвести за четыре года – к 300-летию Екатеринбурга. Недавно городские власти перевели землю, которая доселе принадлежала живописному скверу, в статус религиозного назначения. Отметим, что в общественных обсуждениях по строительству многострадального храма, которые на днях завершились, присутствовали, по точным подсчётам, 3309 человек. При этом почти все высказались «за».



Тем не менее, штаб Навального собирался провести в Екатеринбурге референдум по вопросу строительства храма. Заявка даже прошла проверку Избиркома, и была одобрена в гордуме – об этом местные СМИ писали на прошлой неделе – но депутаты Гордумы отказались пересматривать данный вопрос.



Изначально храм хотели строить в акватории Городского пруда, его называли «храм на воде». Но горожане были против и на протяжении долгого времени устраивали различные акции, в частности «обнимали» городской пруд, чтобы защитить его. Тогда городские власти уступили активистам и изменили локацию постройки. Место у Театра драмы одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Одним из главных инициаторов строительства храма святой Екатерины выступает глава Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.