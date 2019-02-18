Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл «Сибирь» 3:4

20:45 | 20.02.2019

Фото: Илья Родионов

Сегодня, 20 февраля, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде одержал победу над «Сибирью» в своём предпоследнем матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:4.



Авторами шайб в составе «Автомобилиста» стали Дэн Секстон (два года), Александр Кучерявенко и Алексей Василевский. Среди хозяев льда отметились Виктор Комаров (два года) и Николай Демидов.



Напомним, у уральского клуба в рамках регулярного чемпионата КХЛ остался лишь один матч - 22 февраля с командой «Витязь». 26 февраля «Автомобилист» проведёт первую встречу в плей-офф.