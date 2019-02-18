В Екатеринбурге на выходных проведут рейды по выявлению пьяных водителей

17:52 | 20.02.2019

На предстоящих праздничных выходных Госавтоинспекция проведет в Екатеринбурге массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей. Проверки массово охватят всю центральную часть города и отдаленные территории.



«Несмотря на праздничное настроение, ко всем нарушителям ПДД будут применены самые строгие меры воздействия в рамках административного и уголовного законодательства», - отмечают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Жителей призывают сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: (343) 263-19-02, 269-77-00 или 02.



Только за январь в Екатеринбурге поймали 188 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Возбуждено 35 уголовных дел.