Глава Верхотурья заключил контракт по благоустройству без проведения конкурса

17:25 | 20.02.2019

фото: gubdaily.ru

Глава городского округа Верхотурский Алексей Лиханов оштрафован за нарушение законодательства о закупках, об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Как стало известно в результате проверки эффективного расходования средств областного бюджета в 2016-2017 годы, заказ на выполнение работ по благоустройству гостевого маршрута в Верхотурье был заключен без проведения конкурса с единственным поставщиком.



В отношении главы муниципалитета возбудили административное дело и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Отметим, что постановление о привлечении к административной ответственности пока не вступило в законную силу.