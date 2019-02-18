На Химмаше в этом году обещают благоустроить сквер на улице Грибоедова

16:56 | 20.02.2019

фото: google карты

В 2019 году на Химмаше планируют благоустроить сквер, расположенный на улице Грибоедова. Глава администрации Чкаловского района города Вячеслав Мишарин заверил, что при разработке проекта будет учтено мнение жителей микрорайона.



«Конечно, в процессе разработки документации по этому общественно-значимому рекреационному объекту мы обязательно проведем общественное обсуждение плана благоустройства сквера для сбора и учета пожеланий жителей Химмаша», - сказал Мишарин.



В сквере собираются поставить скамейки и урны, обновить газоны, посадить новые деревья, а также обустроить широкие пешеходные дорожки.



Напомним, что в текущем году каждому району уральской столицы выделили дополнительные средства на благоустройство общественных территорий. Так, в Чкаловском районе, кроме сквера на Грибоедова, приведут в порядок сквер на улице Титова.