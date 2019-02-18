Евгений Куйвашев сделал выводы из послания Путина Федеральному Собранию

16:33 | 20.02.2019

фото: kremlin.ru

После оглашения президентом Путиным послания Федеральному Собранию в Свердловской области внесут необходимые изменения в законодательство и скорректируют областной бюджет, заявил губернатор Евгений Куйвашев.



«Президентские «решения прямого действия» - по дополнительным выплатам и пособиям семьям, по льготам для проектов комплексного освоения территорий, которые предусматривают создание социальной инфраструктуры, по развитию здравоохранения, поддержке врачей и учителей на селе и другие - коррелируются с нашей программой «Пятилетка развития» и станут для нас планом первоочередных дел. Нам предстоит очень оперативно внести необходимые изменения в регионарное законодательство и, конечно, все инициативы Президента найдут отражение при корректировках областного бюджета», - сказал Куйвашев.



Напомним, что сегодня, 20 февраля, Владимир Путин традиционно огласил послание Федеральному Собранию. В этом году особое внимание было уделено социальному и экономическому развитию страны.