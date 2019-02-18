Приходите всей семьей: в воскресенье на Городском пруду Екатеринбурга пройдут мотогонки

15:58 | 20.02.2019

В ближайшее воскресенье, 24 февраля, в Екатеринбурге на Городском пруду у Театра драмы пройдут соревнования по мотогонкам, посвященные Дню защитника Отечества. Призовой фонд составит 500 тысяч рублей.



Как рассказал уральский гонщик Сергей Карякин, организаторы подготовили развлекательную программу с призами, подарками и бесплатным катанием на детских квадроциклах.



«Приходите сами, берите свои семьи - будет крутой праздник спорта и позитива», - написал спортсмен в соцсетях.



Начало гонок в 11:00.