Труп лежал в диване три дня: тагильчанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей девушки

14:44 | 20.02.2019

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 25-летний местный житель Евгений М., обвиняемый в убийстве возлюбленной.



По данным следствия, 13 ноября 2018 года к молодому человеку пришла девушка. В состоянии алкогольного опьянения на фоне ссоры он задушил возлюбленную, а труп спрятал в диван, где его нашли три дня спустя, сообщает АН «Между строк».



Как стало известно сегодня, по результатам судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым.